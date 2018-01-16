Набиуллина отменила поездку на Всемирный экономический форум

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не планирует участвовать в ежегодной сессии Всемирного экономического форума, которая состоится в Давосе на следующей неделе, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ее сообщении не приводятся причины, по которым изменились планы Набиуллиной.

Ранее присутствие главы Банка России планировалось, согласно программе ВЭФ, 26 января на сессии «Конец легких денег» — The End of Easy Money. В ней должны были участвовать Набиуллина, член правления Европейского Центрального банка Бенуа Кёре, основатель Bridgewater Associates Рэй Далио и глава совета директоров UBS AG Аксель Вебер.

Отметим, что это уже второй случай срыва планов по участию Набиуллиной во Всемирном экономическом форуме — первый произошел два года назад, когда отказ главы ЦБ РФ поехать в Давос был объяснен нестабильной ситуацией на валютном рынке.

Российскую делегацию на ВЭФ-2018 возглавляет вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, в нее входят члены кабмина Максим Орешкин, Александр Новак, Николай Никифоров и другие.