Навальный пожаловался в КС на недопуск к выборам-2018

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатуру на президентских выборах 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ЦИК отказался допустить Алексея Навального к процессу регистрации в качестве кандидата в президенты из-за его судимости по делу «Кировлеса».

В жалобе в КС Навальный просит признать неконституционным закон о выборах президента России в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права.

Ранее Навальный обжаловал недопуск к выборам-2018 в Верховном суде, однако тот его жалобу отклонил.