Песков назвал законным отказ «Левада-центра» публиковать итоги опросов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов объявление одного из крупнейших социологических центров страны – «Левада-центра» — об отказе от публикации результатов опросов в ходе избирательной кампании, заявил, что это вполне законное решение.

«В данном случае речь идет о том, что предписано законом. Вы знаете, что есть другие крупные центры, которые проводят социологические исследования. «Левада-центр» имеет свой авторитет, но, к сожалению, по требованию закона, будучи агентом, он не сможет проводить такие исследования», — цитирует Пескова газета «Ведомости».

Напомним, сегодня директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил о решении прекратить публикацию данных о проводимых опросах в период президентской гонки — хотя сами опросы по-прежнему будут проводиться. Это связано с тем, что в 2016 году центр был признан иностранным агентом, а этот статус в российском избирательном законодательстве обусловливает запрет на какое-либо участие в выборах и референдумах. По словам Гудкова, нарушение этого запрета может повлечь за собой штрафы и даже закрытие организации.

Однако директора ВЦИОМа Валерия Федорова решение «Левада-центра» удивило. Он подчеркнул, что этот центр — «не шарашкина контора, а организация, которая существует 14 лет», и ее данные пригодились бы для анализа ситуации в ходе избирательной кампании, потому что «чем их больше, тем лучше». Теперь будет меньше данных, констатировал Федоров.