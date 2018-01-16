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16 января 2018, 19:17
археология Древний Египет история

В пирамиде Хеопса хотят найти «железный трон»

Пирамида Хеопса
Пирамида Хеопса
Josh Cutherell/Flickr

В декабре прошлого года были обнародованы результаты исследования пирамиды Хеопса, предпринятого группой ученых во главе с Кунихиро Морисимой (Kunihiro Morishima) и Мехди Тайуби (Mehdi Tayoubi). Анализ потока мюонов, проходящих через пирамиду, позволил предположить, что в ней имеется неизвестное ранее пустое пространство (подробнее об этом можно прочитать в специальном очерке «Мюоны и пирамида Хеопса»).

Теперь специалист по археоастрономии Джулио Мальи (Giulio Magli) из Миланского политехнического университета предложил гипотезу о назначении данного помещения. Он изложил свои доводы в краткой статье, выложенной на сайте препринтов arXiv.org.

Мальи основывается на сопоставлении плана уже известных помещений пирамиды Хеопса и «Текстов пирамид» – египетского письменного памятника, который представляет собой слова заупокойного ритуала, где умерший фараон отождествляется с умершим, а потом воскресшим богом Осирисом. «Тексты пирамид» были обнаружены в на стенах внутренних помещений пирамид в Саккаре (между 2350 и 2175 годами до н. э), где были погребены некоторые фараоны V и VI династии. Но египтологи полагают, что сами тексты древнее и могли использоваться и во времена Хеопса (2589 – 2566 до н. э.).

В «Текстах пирамид» есть следующий фрагмент (536): «Двери неба отворены перед тобой. Двери Нут отворены перед тобой. Двери небосвода открыты перед тобой. «Продолжайся», – говорит Исида. «С миром», – говорит Нефтида, когда они видят своего брата. Поднимись, освободись от пут, отринь прах, сядь на свой железный трон».

Упоминания о троне, на котором должен воссесть фараон после того, как войдет в «небесные двери», есть и в других частях «Текстов пирамид». Джулио Мильи полагает, что, поскольку содержание «Текстов пирамид» точно соответствует архитектуре царских гробниц, то должно существовать и помещение с упомянутым в них троном. Можно даже представить себе, каким он должен быть, так как еще в 1925 году рядом с пирамидой Хеопса была найдена подземная гробница его матери Хетепхерес, где среди утвари был и трон. Он представляет собой низкое кресло с подлокотниками, сделанное из кедра и покрытое тонкими листами золота. Возможно, трон Хеопса был таким же, только вместо листов золота были использованы листы куда более ценного в ту эпоху железа. Конечно, не добытого из руды, а полученного из метеоритов, как железо кинжала Тутанхамона.

Следует сказать, что гипотетический «железный трон» вовсе не обязательно должен быть в действительности сделанным из железа. Джулио Мильи использовал перевод «Текстов пирамид», выполненный английским египтологом Раймондом Фолкнером. В переводе Сэмюэля Мерсера в данном месте упомянут «прочный трон», а в русском переводе Тимофея Шмакова предлагаются варианты «дивный трон» или «медный трон».

Джулио Мильи полагает, что в помещение с троном должен вести один из узких, шириной всего 20 – 25 см, внутренних каналов пирамиды, которые часто называют вентилляционными. Таких каналов в пирамиде Хеопса четыре. Два из них, выходящие из «Камеры царя» доходят до внешней поверхности, а два других, которые идут из находящейся ниже «Камеры царицы» заканчиваются дверцами с медными ручками. Археологи пока не знают, что находится за ними. Мильи указывает, что каналы ориентированы на звезды, связанные с посмертным существованием фараона.

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