Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР террористами

Нардепы Верховной рады отказались голосовать за признание самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской республик (ЛНР) террористическими организациями. Как сообщает News One, рассмотрение законопроекта происходит на фоне столкновений между силовиками и митингующими, которые требуют принять этот закон.

Украинские депутаты разбирают во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который даст Киеву возможность использовать в этом регионе в мирное время армию для защиты суверенитета страны. Их 340 депутатов за принятие закона проголосовали только 76 человек.