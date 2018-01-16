Полиция отказалась считать смерть солистки The Cranberries подозрительной

Лондонская полиция завершила проверку по факту смерти солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Полицейским не удалось выявить ничего подозрительного, дело было передано коронеру, который займется выяснением непосредственной причины смерти. Об этом пишет ирландская газета RTE.

46-летняя певица была обнаружена мертвой в гостинице на улице Парк Лейн 15 января. В Лондон она приехала для записи нового альбома.