Посол США отказался говорить о новых санкциях против РФ до их публикации

Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что доклад Белого дома о новых антироссийских санкциях будет готов к 29 января. Он заявил ТАСС, что пока говорить о количестве россиян, которые попадут под новые запреты, рано.

«Сейчас у нас есть дата 29 января [к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции], люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA). Сейчас об этом еще слишком рано говорить», — сказал он.

Хантсман уточнил, что разработчики доклада учтут влияние на российско-американские отношения новых санкций в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что в новый антироссийский список попадут около 50 человек. Вместе с членами их семей — около 300 человек.