Суд продлил домашний арест Серебренникова на три месяца

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает RNS.

Домашний арест продлен на 3 месяца — до 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России в рамках дела «Седьмой студии» признано потерпевшим и потребует возмещения с обвиняемых 133,237 млн рублей. Одним из подозреваемых по этому делу проходит режиссер Кирилл Серебренников.

На заседании по продлению домашнего ареста Серебренников отверг предъявленные ему обвинения, заявив, что на выделенные из госбюджета средства «фактически был создан стационарный театр, который действовал более трех лет, поэтому утверждать, что Российской Федерации был причинен какой-то мифический ущерб, это просто невозможно, цинично и бредово, абсурдно».