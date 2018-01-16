Штаб Путина нашел применение «лишним» подписям в его поддержку

В поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который претендует на пост главы государства в качестве самовыдвиженца, собрано свыше 1 млн подписей, сообщает ТАСС со ссылкой на избирательный штаб кандидата. «По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — уточнили в штабе.

Отметим, что для подачи на регистрацию кандидата-самовыдвиженца необходимо собрать минимум 300 тысяч, но не более 315 тысяч подписей, из которых выборочно проверят 60 тысяч. Хотя штаб Путина давно перевыполнил норму, его сотрудники намерены продолжить работу — чтобы все желающие таким образом смогли выразить свою поддержку кандидату. «Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата», — пояснили там.

«Нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину», — неоднократно подчеркивал пресс-секретарь кандидатского штаба Андрей Кондрашов. Напомним, сбор подписей за претендентов на участие в выборах стартовал 5 января и проводится в 267 населенных пунктах всех 85 субъектов федерации.