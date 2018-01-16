Силуанов объяснил суть готовящейся налоговой «перенастройки»

Российское Министерство финансов готовит несколько сценариев «перенастройки» налоговой системы, передает телеканал «Россия 24» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Силуанова, сделанное в кулуарах Гайдаровского форума.

По словам министра, планируемые изменения в налоговой системе не увеличат существующую нагрузку на бизнес, а лишь улучшат баланс в распределении льгот — «чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам».

Напомним, ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец пообещала, что правительство в кратчайшие сроки решит вопрос о налоговых льготах для россиян с низкими доходами. «К сожалению, в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными... Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Другой вице-премьер правительства России — Игорь Шувалов — охарактеризовал новости о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ как «слухи», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких решений по повышению ставки этого налога не принято.

Сегодня информацию о том, что в министерстве финансов не обсуждается возможность повышения НДФЛ, подтвердил заместитель главы Минфина РФ Илья Трунин. Правда, он уточнил, что его ответ не исключает вероятности обсуждения этого вопроса за пределами ведомства.