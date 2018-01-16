В «Сколково» создается уникальная биометрическая система управления рабочим временем

Интегрированная система учета рабочего времени с биометрическим распознаванием лиц разрабатывается двумя резидентами IT кластера Фонда "Сколково": компаниями Вокорд (один из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации и компьютерного зрения) и timebook (один из ведущих разработчиков систем управления рабочим временем).

Система обеспечивает достоверную и точную фиксацию рабочего времени персонала, исключая возможность фальсификаций со стороны недобросовестных сотрудников, и используется для автоматизации табельного учета и управления рабочим временем собственного и внешнего (Outsourcing) персонала заказчиков, расчета размера выплат при почасовой оплате внешним подрядчикам, выявления нарушений трудовой дисциплины.

Решение, основанное на платформе от timebook, позволяет вести несколько категорий персонала и сотрудников с различными уровнями доступа: отдельно учитывать штатных сотрудников, персонал на аутсорсинге, мерчандайзеров и промоутеров. Еще одно преимущество уникальной разработки - способность интегрироваться с системами контроля доступа в помещения.

Платформа представляет собой полуавтоматическую систему планирования персонала, считыватель со встроенной камерой и ПО автоматизированного расчета табелей рабочего времени с последующей передачей в 1С или SAP. Изображение с камеры передается на облачный сервер, где с помощью алгоритма распознавания лиц Вокорд происходит верификация предъявителя карты с точностью выше 99 процентов: если человек пытается пройти по чужой карте, доступ блокируется и автоматически уведомляется работодатель.

Решением уже пользуются крупные торговые сети, среди которых SPAR, М.Видео, АШАН, ЛЕНТА, Гулливер, Байрам и другие.

По словам генерального директора компании timebook Павла Конозакова, клиенты уже убедились, что использование верификации сотрудников по лицу существенно расширяет функциональные возможности систем учета рабочего времени и повышает общий уровень безопасности, особенно в розничной торговле. "Сотрудничество с компанией Вокорд позволяет нам предложить заказчикам лучшее решение в данной области", - подчеркивает Павел Конозаков.

В свою очередь, Алексей Кадейшвили, технический директор компании Вокорд, отмечает, что сотрудничество с компанией timebook позволило предложить рынку надежное и полностью готовое к использованию «коробочное» решение, которое легко интегрируется в ERP систему заказчика. "Такие системы востребованы рынком, поскольку дают результат уже на первом этапе – обеспечивают оптимизацию расходов на ФОТ, позволяют точно рассчитывать затраты на внештатных сотрудников и сводят к минимуму риски противоправных действий и злоупотреблений", - считает технический директор Вокорд.

Екатерина Рыжкова, проектный менеджер по направлению «Ритейл» IT кластера Фонда «Сколково», комментирует сотрудничество резидентов: «Такая успешная синергия решений резидентов «Сколково» - один из ярких примеров работающей экосистемы Инновационного центра. Совместный продукт компаний уникален, поможет с минимальными затратами провести оптимизацию фонда оплаты труда и навести порядок в управлении персоналом».