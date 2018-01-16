Глава чеченского «Мемориала» пожаловался на полицейских Путину и ФСБ

Находящийся под арестом руководитель грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев обратился к президенту РФ Владимиру Путину, директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, рассказав об оказываемом на него давлении.

В письме, адресованном указанным лицам, Титиев обвиняет сотрудников правоохранительных органов в противоправных действиях в свой адрес, передает РБК со ссылкой на его адвоката Петра Заикина.

«Это его личное решение, Оюб посчитал нужным разъяснить, что на него оказывается давление, имеет место принуждение к самооговору. Он рассчитывает, что со стороны этих должностных лиц будет осуществлен надлежащий контроль за проверкой его предыдущего обращения в следственное управление СК по Чечне, где он указывал на фальсификацию уголовного дела со стороны сотрудников полиции», — пояснил юрист.

Титиев был задержан 9 января по подозрению в хранении наркотиков — после того как полицейские при осмотре его автомобиля нашли «черный полимерный пакет», о содержимом которого владелец машины «не смог внятно ответить и начал вести себя подозрительно», а внутри находилось около 180 г марихуаны, утверждают в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Чечне.

На главу грозненского отделения «Мемориала» завели дело по статье о незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ), он арестован на два месяца. В правозащитной организации утверждают, что после задержания Титиева правоохранители начали угрожать его родственникам, однако в правительстве Чечни опровергли эту информацию, назвав ее ложью. Следственный комитет не усмотрел в случившемся необходимость для проверки обстоятельств задержания.