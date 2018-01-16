В России появилась первая редакция транспортной стратегии на 2018 год

Российское министерство транспорта закончило разработку первой редакции новой национальной транспортной стратегии, реализация которой запланирована на 2018 год, передает RNS со ссылкой на заявление первого заместителя главы ведомства Евгения Дитриха в ходе Гайдаровского форума.

«В нее мы заложили принципы синергии государственных и частных ресурсов», — сказал Дитрих. По его словам, новая транспортная стратегия ориентирована на сокращение транспортных издержек в сфере грузоперевозок, повышение доступности и безопасности транспортных услуг, а также поиск оптимальных показателей в сфере их экспорта.

Напомним, ранее Минтранс допускал возможность замены транспортного налога экологическим сбором в рамках транспортной стратегии до 2030 года, предусматривающей снижение энергоемкости автомобилей и расширение применения экономичного транспорта.

Основаниями для расчета экологического налога, как утверждали СМИ со ссылкой на источники в ведомстве, должны стать данные из техпаспорта, в котором указаны параметры машины по выбросам углекислого газа. Налог якобы не будет варьироваться в зависимости от региона, но при расчете транспортного сбора планируется учитывать количество лошадиных сил в машине и регион ее регистрации. Информацию о разработке этого предложения уже подтвердили в аппарате вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича.

Помимо замены налога обсуждается также регулирование времени работы двигателей машин на холостом ходу для сокращения объема вредных выбросов.