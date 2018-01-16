Туск подтвердил продолжение политики антироссийских санкций

Глава Евросовета Дональд Туск на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что Евросоюз намерен продолжить политику санкций в отношении России. Его программное заявление опубликовано на сайте организации.

«Я с гордостью отмечаю, что три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс», — пообещал Туск.

Он также коснулся вопроса о создании постоянного механизма финансирования, призванного остановить потоки незаконной миграции. Туск сообщил, что уже достигнуто однозначное согласие стран-участниц, и подробности соглашения будут обсуждаться на февральском саммите.

Глава Евросовета напомнил, что в прошлом году был достигнут значительный прогресс в урегулировании прав Ирландии в рамках Brexit и принят первый набор руководящих принципов для следующего этапа переговоров. Однако при этом Туск отметил, что самое трудное впереди, а время для принятия решений ограничено.