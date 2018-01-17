В Армении связали невылет россиян из Мексики с долгами авиакомпании «Россия»

Перенос вылета чартерного рейса из мексиканского города Канкун в Россию не был вызван депортацией граждан Армении. Об этом РБК сообщили в посольстве Армении в Мексике.

«Причиной задержки вылета рейса авиакомпании "Россия" из Канкуна стала финансовая задолженность авиакомпании», — отметили в дипведомстве.

Дипломаты уточнили, что, согласно данным миграционной службы Мексики, гражданам Армении, которые получили в Москве въездные визы, по прибытии в Канкун из РФ действительно было отказано во въезде. Мексиканские власти приняли решение вернуть армян в Россию, однако это не повлияло на рейс из Канкуна в Москву.

Ранее авиакомпания «Россия» заявляла, что причиной переноса рейса было требование депортировать четверых граждан Армении.

В результате на день в Канкуне застряли около 500 российских туристов. В настоящий момент они, возможно, уже вылетели.