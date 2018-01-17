Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября

Курс биткоина, по данным сайта Coindesk.com, опускался сегодня ниже 10 тысяч долларов за штуку.

Минимальный курс, зафиксированный сегодня, составил 9962,16 долларов за биткоин. Затем криптовалюта немного прибавила в цене, к 16:45 мск стоимость биткоина составляла 10 039 долларов.

За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на четверть.

Впервые курс биткоина перевалил за 10 тысяч долларов 28 ноября 2017 года. К 17 декабря его курс достиг 20 тысяч долларов, после чего начал падать.