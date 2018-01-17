17 января 2018, 17:03
Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября
Курс биткоина, по данным сайта Coindesk.com, опускался сегодня ниже 10 тысяч долларов за штуку.
Минимальный курс, зафиксированный сегодня, составил 9962,16 долларов за биткоин. Затем криптовалюта немного прибавила в цене, к 16:45 мск стоимость биткоина составляла 10 039 долларов.
За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на четверть.
Впервые курс биткоина перевалил за 10 тысяч долларов 28 ноября 2017 года. К 17 декабря его курс достиг 20 тысяч долларов, после чего начал падать.
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