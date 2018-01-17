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17 января 2018, 17:03
Bitcoin криптовалюта

Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября

Биткоин. Металлический жетон
Биткоин. Металлический жетон
Pixabay

Курс биткоина, по данным сайта Coindesk.com, опускался сегодня ниже 10 тысяч долларов за штуку.

Минимальный курс, зафиксированный сегодня, составил 9962,16 долларов за биткоин. Затем криптовалюта немного прибавила в цене, к 16:45 мск стоимость биткоина составляла 10 039 долларов.

За прошедшие сутки криптовалюта подешевела на четверть.

Впервые курс биткоина перевалил за 10 тысяч долларов 28 ноября 2017 года. К 17 декабря его курс достиг 20 тысяч долларов, после чего начал падать.

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