СК завел дело после драки с ножом в школе под Челябинском

Управление СК по Челябинской области открыло уголовное производство после драки в школе Сосновского района, в ходе которой девятиклассник получил ножевое ранение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Драка произошла на перемене в школе деревни Смольное, что в 50 км от Челябинска.

Как заявила директор школы Людмила Гилязова, происшествие «не стоит выеденного яйца — обычная школьная потасовка».

Она сообщила, что пострадавшего 17-летнего ученика отправили в больницу, но «травма несерьезная».

«Он даже по телефону смеялся и шутил. Ножик был маленький, перочинный», — приводит ее слова «Телефакт».

По данным «Комсомольской правды», пострадавшего зовут Тимур. «Врачи оказали ему первую помощь. Жизненно важные органы целы. После осмотра парня отпустили домой», — говорится в статье.

Источник 74.ru ранее сообщал, что пострадавший — девятиклассник-второгодник, который задирал одноклассников.