Суд не принял встречный иск от фонда Навального к Минюсту

Гагаринский суд Москвы вернул встречный иск к Минюсту, поданный после требования ведомства закрыть фонд оппозиционера Алексея Навального «Пятое время года». Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Алена Горбенко.

«Исковое заявление возвращено в связи с тем, что акт проверки, который просят признать незаконным, не относится к главе 22 Кодекса административного судопроизводства (Подача административного искового заявления по месту нахождения административного ответчика) и не является предметом оспаривания в порядке КАС РФ», — сказала она.

Директор «Пятого времени года» Леонид Волков ранее сообщал о подаче иска с требованием признать результаты проверки министерства незаконными.

Требование Минюста о закрытии фонда Навального Мещанский суд Москвы рассмотрит 22 января.