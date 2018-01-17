Набиуллина сочла экономику восстановившейся после кризиса

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме заявила, что в конце 2017 года российская экономика восстановилась после кризиса. Об этом пишет ТАСС.

Она считает, что сейчас необходимо решить вопрос, как и за счет чего будет осуществляться рост.

«Мы ожидали, что к концу 2017 года завершится период восстановления после кризисного падения, по сути это и произошло. Мы сейчас в поворотной точке, и стоит вопрос о том, как и на чем мы будем дальше расти», — сказала она.

В интервью телеканалу «Россия 24» Эльвира Набиуллина заявила, что рост экономики в 2017 году составил 1,7-1,8%, а в 2018 году может составить 1,5-2% и выше.

«В следующем году мы прогнозируем темпы роста на уровне 1,5-2%, это не высокие темпы роста, я согласна. Они могут быть и выше, если будут изменения, которые позволят снять структурные изменения в экономике», — отметила Набиуллина.