«Диссернет» назвал рекордсменов по защите «фальшивых» диссертаций

Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» составили рейтинг российских вузов, лидирующих по числу диссертаций с признаками плагиата. Со списком ознакомился РБК.

По этим данным, из 2034 диссертационных советов страны 392 замарали себя причастностью к «фальшивкам». Зафиксированное количество недобросовестных работ — 1486. Объем этого бизнеса составляет примерно 200 млн долларов в год, утверждает «Диссернет».

В первую тройку позорного рейтинга вошли Московский педагогический государственный университет (232 подобные диссертации), Российская академия государственной службы (182 работы) и Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина (126 работ).

«Диссернет» сообщил, что самые продуктивные диссертационные советы, выпускавшие наибольшее число фальшивок, уже закрыты. Например, совет МПГУ по истории, который выпустил 178 некачественных работ, совет по экономике в ТГУ им. Державина, выпустивший 90 работ, и совет по экономике Государственной академии специалистов инвестиционной сферы — 86 работ.

Действующим лидером, выпустившим 40 фальшивых диссертаций, является совет по экономике Уральского государственного аграрного университета. Второе место занимает диссертационный совет по педагогическим наукам Военного университета Минобороны, в котором было защищено 33 диссертации с признаками плагиата.

«Диссернет» также подготовил антирейтинг ученых, которые участвовали в защите «фальшивых» диссертаций в качестве руководителя, оппонента или консультантов.

Его возглавил доктор экономических наук Игорь Рыжов, на чей совести находятся 45 поддельных диссертаций. Второе место занял профессор Института экономики РАН​ Анатолий Егоров, приняяший участие в защите 41 «фальшивой диссертации». Третье место получил профессор Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского​ Федор Стерликов за поддержку 40 фальшивок.

Самыми проблемными дисциплинами, выпускающими большинство поддельных диссертаций «Диссернет» признал экономику, литературу и юриспруденцию.