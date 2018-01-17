Рада отклонила поправку о разрыве дипотношений с Россией

Верховная Рада отклонила поправку внефракционного депутата Тараса Батенко о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает «Интерфакс».

Также Рада отложила на 18 января рассмотрение основного закона, к которому предлагалась поправка, — об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольными территориями Донбасса.

Документ закрепляет понятие «российской агрессии», называет Россию страной-оккупантом, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР — оккупированными территориями.