17 января 2018, 16:22
Рада отклонила поправку о разрыве дипотношений с Россией
Верховная Рада отклонила поправку внефракционного депутата Тараса Батенко о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает «Интерфакс».
Также Рада отложила на 18 января рассмотрение основного закона, к которому предлагалась поправка, — об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольными территориями Донбасса.
Документ закрепляет понятие «российской агрессии», называет Россию страной-оккупантом, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР — оккупированными территориями.
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