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17 января 2018, 18:29
Минэкономразвития экономика

В МЭР назвали слишком оптимистичным прогноз Goldman Sachs по росту экономики

Goldman Sachs
Goldman Sachs
Фото: efinancialcareers.com

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает излишне оптимистичным прогноз Goldman Sachs, согласно которому российская экономика в 2018 году вырастет на 3,3%.

«Я считаю, что для такого оптимизма повода нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017-м, я думаю, это точно», — заявил Орешкин (цитата «Интерфакса»).

Инвестиционный банк Goldman Sachs ранее сегодня обновил собственный прогноз экономического роста различных стран мира.

Специалисты банка посчитали, что ВВП России вырастет в текущем году на 3,3%, в 2019 году — на 2,9%.

Минэкономразвития России ожидает рост в 2018 году на 2%, через год — на 2,2%.

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