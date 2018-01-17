Активист «Другой России» бросил листовки в лицо Чубайсу на Гайдаровском форуме

Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» бросил листовки к ногам главы «Роснано» Анатолия Чубайса на Гайдаровском форуме. Об этом в твиттере сообщил сопредседатель «Другой России» Александр Аверин.

На записи, которую публикует РБК, видно, что, когда Чубайс говорит о приватизации и финансовой стабилизации, к нему подбегает мужчина и бросает листовки.

После этого активиста задержали, а Чубайс сказал: «Че-то не добросил молодой человек, как-то не доработал. Но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь».