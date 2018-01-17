17 января 2018, 15:17
Активист «Другой России» бросил листовки в лицо Чубайсу на Гайдаровском форуме
Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» бросил листовки к ногам главы «Роснано» Анатолия Чубайса на Гайдаровском форуме. Об этом в твиттере сообщил сопредседатель «Другой России» Александр Аверин.
На записи, которую публикует РБК, видно, что, когда Чубайс говорит о приватизации и финансовой стабилизации, к нему подбегает мужчина и бросает листовки.
После этого активиста задержали, а Чубайс сказал: «Че-то не добросил молодой человек, как-то не доработал. Но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь».
На Гайдаровском форуме Чубайсу в лицо бросили листовки. «Как-то слабоват у нас левый протест стал, помню в былые годы забрасывали бутылками с кефиром», — отреагировал Чубайсhttps://t.co/mF2vued02a pic.twitter.com/jt94vXQLge— РБК (@ru_rbc) 17 января 2018 г.
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