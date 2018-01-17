В Астане пьяный полицейский врезался в ворота резиденции Назарбаева

В Астане легковой автомобиль Porsche Cayenne врезался в ограду резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Инцидент произошел в ночь на 17 января, пишет Tengrinews.kz.

За рулем, как сообщили в департаменте внутренних дел республики, находился инспектор дорожной подиции, старший лейтенант Е. Иманбеков.

«В условиях гололеда [он], не справившись рулевым управлением, допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора. Пострадавших и травмированных нет», — сообщили в полиции.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Астаны, в момент аварии Иманбеков был нетрезв.

Помимо него, во время аварии в салоне машины находился также ее собственник, капитан полиции Г. Джумахметов.

После аварии Джумахметов скрылся с места происшествия.

Иманбеков и Джумахметов были уволены со службы в органах внутренних дел.