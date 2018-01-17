36 спортсменов снялись с турнира в Иркутске после визита РУСАДА

36 российских легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает группа «STOP Doping! Скажи ДОПИНГУ нет!» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили 13-14 января. Иркутск принимал чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении.

Когда стало известно о приезде допинг-контроля РУСАДА, многие участники не явились на старт.

Часть спортсменов предоставили справки о болезни, другие просто не стали участвовать в состязаниях. Группа приводит список отказавшихся выступать спортсменов.