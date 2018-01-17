Комиссия по помилованию рекомендовала Путину оставить Изместьева за решеткой

Московская комиссия по вопросам помилования рекомендовала президенту Владимиру Путину отклонить прошение бывшего сенатора Игоря Изместьева, осужденного за организацию убийств и руководство ОПГ. Об этом РБК сообщила председатель комиссии Мария Каннабих.

По ее словам, все 10 членов комиссии, которые присутствовали на заседании 13 декабря 2017 года, «проголосовали так, что мы не стали помогать Изместьеву».

О помиловании экс-сенатора Путина просила глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.

Позднее она сообщила, что Изместьева включили в список на помилование. Правозащитница ссылалась на начальника управления общественных проектов президента Сергея Новикова.