В Кремле не увидели кампании против «Мемориала» на Северном Кавказе

В Кремле не считают, что на Северном Кавказе идет кампания, направленная против правозащитной организации «Мемориал». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе в Чечне был арестован глава республиканского отделения «Мемориала» Оюб Титиев. По версии местных полицейских, в его машине нашли пакет марихуаны. Титиев заявил, что наркотики ему подбросили сотрудники МВД. Родные Титиева покинули республику из-за угроз.

«Я не думаю, — отметил Песков, — что можно делать подобные выводы [о кампании против правозащитников] на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя "Мемориала" в Чечне. Идет следствие и, собственно, только следствие уполномочено определить, насколько обоснованы эти заявления».

В ночь на 17 января в столице Ингушетии Назрани был подожжен местный офис «Мемориала».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как офис поджигали два молодых человека в масках и перчатках.

«Это две разные республики, два разных субъекта Российской Федерации», — прокомментировал нападение на офис Песков.