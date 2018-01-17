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17 января 2018, 07:54
Мемория

Мемория. Авдотья Истомина

Анри-Франсуа Ризенер. Портрет Авдотьи Истоминой. 1820-e
Анри-Франсуа Ризенер. Портрет Авдотьи Истоминой. 1820-e
Wikimedia Commons

17 января 1799 года родилась балерина Авдотья Истомина.

Личное дело

Евдокия Ильинична Истомина (1799 – 1848) родилась в Петербурге в семье полицейского пристава. С шести лет училась в Петербургском театральном училище под руководством Екатерины Сазоновой и Шарля Дидло. Еще ученицей начала выступать на балетной сцене. Выпустилась из училища в 1815 году и дебютировала в балете Дидло «Ацис и Галатея».

Скоро она стала одной из ведущих балерин труппы. От исполнения ролей юных нимф перешла к мифологическим персонажам, как в трагических, так и в комических балетах. С успехом выступала в водевилях, например, в специально для нее написанной роли танцовщицы Зефиретты в пьесе Александра Шаховского «Феникс, или Утро журналиста». В комической пьесе «Путешествующая танцовщица-актриса, или Три невесты» Истомина исполнила сразу три разнохарактерные роли. Критики писали, что Авдотья Истомина «танцует с величайшей живостью и проворством, она отличная балетная актриса для ролей резвых и хитрых девиц».

Авдотья Истомина была частой гостьей на собраниях в доме начальника репертуарной части петербургских императорских театров князя Шаховского. Там бывали многие поэты, писатели, драматурги, актеры, а молодой Пушкин читал у Шаховского свои стихи и первые варианты «Руслана и Людмилы». В мае 1829 года Авдотья Истомина сильно повредила ногу во время выступления и была вынуждена перейти на мимические роли. Одна из последних партий ее – царица Сумбека в балете «Сумбека, или Покорение Казанского царства». Вышла замуж за молодого актера Василия Годунова, он он вскоре умер от тифа.

В апреле 1836 года Авдотья Истомина была уволена на пенсию. Она во второй раз вышла замуж – за драматического актера Павла Экунина. Умерла Авдотья Истомина в Петербурге во время эпидемии холеры 26 июня (8 июля) 1848 года.

 
Неизвестный художник. Портрет Авдотьи Истоминой. 1820-е
Wikimedia Commons

Чем знаменита

Знаменитая актриса романтического балета, известная красавица, одна из самых модных женщин литературно-великосветской богемы конца 10-х и начала 20-х годов. Среди ее партий Сусанна («Кари Розальба»), Зетюльба («Калиф Багдадский, или Приключение молодости Гарун-аль-Рашида»), Кора («Кора и Алонзо»), Евхариса («Евтимий и Евхариса"), Альдина («Роланд и Моргана»), Арисия («Федра и Ипполит»), графиня Альберт («Сатана со всем прибором, или Урок чародея»), Альцеста («Альцеста»), Лиза («Лиза и Колен, или Тщетная предосторожность»). В 1818 году в роли Флоры в балете «Зефир и Флора» Авдотья Истомина стала первой русской балериной, ставшей на пуанты. Позу на Шарль Дидло придумал для своей постановки этого в 1815 году в Париже и через три года повторил в России.

О чем надо знать

Из-за Авдотьи Истоминой 24 ноября 1817 года произошла знаменитая «четверная дуэль», в которой участвовали камер-юнкер Александр Завадовский с секундантом Александром Якубовичем и кавалергард Василий Шереметев с секундантом Александром Грибоедовым. В течение двух лет до момента дуэли Истомина была возлюбленной Шереметева, но, поссорившись с ним, покинула его. 17 ноября Грибоедов привез Истомину к своему приятелю Завадовскому, у которого она пробыла два дня. Вскоре Шереметев вызвал Завадовского. Согласно условиям дуэли, после противников должны были стреляться их секунданты. Дистанция была минимально возможной – шесть шагов. В результате Шереметев получил смертельное ранение в живот, а дуэль Якубовича и Грибоедова была отложена. Она состоялась осенью 1818 году в Тифлисе, куда Якубович был переведен за участие в дуэли Шереметева и Завадовского, а Грибоедов попал по дороге с дипломатической миссией в Персию. Пуля Якубовича ранила Грибоедова в кисть левой руки, Грибоедов выстрелил, не подойдя к барьеру, и не задел Якубовича. Позже по следу полученного на этой дуэли ранения будет опознано тело Грибоедова, погибшего в Тегеране.

Прямая речь

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава I, строфа XX

Истомина была среднего роста, брюнетка, красивой наружности, очень стройна, имела черные огненные глаза, прикрываемые длинными ресницами, которые придавали особый характер ее физиономии, она имела большую силу в ногах, апломб на сцене и вместе с тем грацию, легкость, быстроту в движениях…

Историк русского театра П. Н. Арапов

Шереметев, шалун, повеса, но человек с отлично-добрым и благородным сердцем, любил Истомину со всем безумием страсти, а стало быть, и с ревностью. И в самом деле она была хорошенькая, а в театре, на сцене, в танцах, с грациозными и сладострастными движениями — просто прелесть!.. Шереметев с ней ссорился часто и, поссорившись перед роковой для него дуэлью, уехал от нее. Надо заметить, что скорей он жил у нее, чем она у него. Истомина, как первая танцовщица, получала большие деньги и жила хорошо… Грибоедов, который в то время жил вместе с графом Завадовским, бывал у них очень часто как друг, как близкий знакомый. Завадовский имел, кажется, прежде вид на Истомину, но должен был уступить счастливому сопернику… Поссорившись, Шереметев, как человек страшно влюбленный, следил, наблюдал за Истоминой; она это очень хорошо знала. Не знаю уж почему, во время этой ссоры Грибоедову вздумалось пригласить к себе Истомину после театра пить чай. Та согласилась, но, зная, что Шереметев за ней подсматривает, и не желая вводить его в искушение и лишний гнев, сказала Грибоедову, что не поедет с ним вместе из театра прямо, а назначила ему место, где с ним сейчас же после спектакля встретится, — первую, так называемую Суконную линию Гостиного двора, на этот раз, разумеется, совершенно пустынную, потому что дело было ночью. Так все и сделалось: она вышла из театральной кареты против самого Гостиного двора, встретилась с Грибоедовым и уехала к нему.

Из мемуаров Д. А. Смирнова

Девять фактов об Авдотье Истоминой

  • За время своей балетной карьеры Авдотья Истомина исполнила все партии в балете Дидло «Зефир и Флора». Девятилетней ученицей она впервые вышла на сцену в свите Флоры, затем исполнила роль Купидона, нимф Аглаи и Аминты и, наконец, в 1818 году станцевала Флору, что стало одной из лучших ее партий.
  • Истомина танцевала в первых в истории балетах, поставленных по произведениям Пушкина. В «Кавказском пленнике» она исполнила роль черкешенки, а в «Руслане и Людмиле» – Людмилы. Оба балета были поставлены при жизни Пушкина.
  • Узнав о премьере «Кавказского пленника» в Петербургском Большом театре (15 января 1823 года), Пушкин в письме просил брата рассказать о «черкешенке Истоминой», за которой «когда-то волочился подобно кавказскому пленнику».
  • После премьеры «Кавказского пленника» по Петербургу разошелся слух, что Истомина действительно черкешенка по происхождению.
  • Пушкин намеревался сделать Истомину героиней своего романа «Русский Пелам» (сохранилась часть первой главы и несколько вариантов плана) и романа или повести «Две танцовщицы». До нас дошел план «Двух танцовщиц», составленный Пушкиным около 1834 – 1835 года: «Две танцовщицы. – Балет Дидло в 1819 году. – Завадовский. – Любовник из райка. – Сцена за кулисами – дуэль – Истомина в моде. Она становится содержанкой, выходит замуж – Ее сестра в отчаянии – она выходит замуж за суфлера. – Истомина в свете. Ее там не принимают. – Она устраивает приемы у себя – неприятности – она навещает подругу по ремеслу».
  • Последнее выступление Авдотьи Истоминой 30 января 1836 года, когда она исполнила русскую пляску в дивертисменте на сцене Александрийского театра.
  • Сохранился портрет Авдотьи Истоминой работы французского художника Анри-Франсу Ризенера.
  • Муж Истоминой Павел Экунин был первым исполнителем роли Скалозуба на профессиональной сцене. Хотя полная постановка «Горя от ума» не была разрешена цензурой, 2 декабря 1829 года отдельные сцены из первого акта были поставлены в Большом театре Санкт-Петербурга в бенефис актрисы Марии Вальберховой.
  • Павел Экунин пережил свою жену лишь на несколько месяцев и умер 10 января 1849 года от той же эпидемии холеры.

Материалы об Авдотье Истоминой

Статья об Авдотье Истоминой в русской Википедии
Статья об Авдотье Истоминой в энциклопедии «Русский балет»
Авдотья Истомина на сайте Бельканто.ру

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