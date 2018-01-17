Глава Минфина рассказал об источниках вложений в образование и инфраструктуру

Деньги для бюджетного маневра, который, как сообщали источники в правительстве, будет запущен после президентских выборов, планируется получить путем повышения собираемости налогов и сокращения теневого сектора экономики. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, передает РБК.

Бюджетный маневр, по данным источников, предусматривает увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру при неизменных расходах на оборону.

Помимо улучшения собираемости налогов, Минфин продвигает идею «изменения налоговой системы за счет снижения обременительных для бизнеса налогов», сказал министр, не уточнив, что именно предлагается изменить.