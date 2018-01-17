Дело против бизнесмена Михальченко о контрабанде алкоголя вернули в прокуратуру

Суд вернул на доследование в прокуратуру уголовное дело главы компании «Форум» Дмитрия Михальченко, которого обвиняют в контрабанде элитного алкоголя, сообщает «Интерфакс».

Решение Басманный суд Москвы принял самостоятельно, адвокаты позицию суда поддержали, прокуратура возражала.

В ноябре 2017 года Михальченко на суде заявлял, что готов признать вину в контрабанде, если обвинение будет переквалифицировано с контрабанды, совершенной организованной группой (наказание 7-12 лет лишения свободы) на контрабанду, совершенную по предварительному сговору (наказание 3-7 лет лишения свободы).

Михальченко — один из крупнейших бизнесменов Петербурга. Он был задержан в марте 2016 года.

По версии следствия, Михальченко организовал группу для контрабанды алкоголя из стран Европы. В Россию алкоголь доставлялся под видом строительного герметика.