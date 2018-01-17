Украина возобновит закупку российского газа по решению арбитража

«Нафтогаз Украины» возобновит закупку газа у «Газпрома», чтобы исполнить решение Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев, передает РИА Новости.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам 5 млрд кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», — сказал глава компании.

В ближайшие дни «Нафтогаз» планирует начать переговоры с «Газпромом».

Украина отказалась от прямых закупок российского газа в ноябре 2015 года. С 2016 года компания закупает реверсный российский газ у Словакии, Польши и Венгрии.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся друг с другом из-за газового контракта. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже поставленное топливо.

Одновременно арбитраж снизил цену российского газа, поставленного во II квартале 2014 года с 485 до 352 долларов за тысячу кубометров. От пересмотра этой цены «Нафтогаз», как сообщала компания, выиграл 1,8 млрд долларов.