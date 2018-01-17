Песков опроверг договоренность с регионами по поводу акций Навального

Администрация президента России не давала указаний регионам запрещать акции политика Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Кремль не давал никакие ориентировки, и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, соответствующих властей регионов», — сказал Песков.

Сторонники Навального подали заявки на проведение митингов 28 января в Москве и других городах. Темой акции заявлена «забастовка избирателей» — бойкот президентских выборов, к которому призывает оппозиционер.

Тем временем власти Екатеринбурга сегодня отказали заявителям в проведении акции, сочтя ее противоречащей Конституции, сообщает в твиттере глава штаба Навального Леонид Волков.

По мнению чиновников, мероприятие «лишает граждан конституционного права избирать» и «создает угрозу безопасности Российской Федерации».

Комментируя этот запрет, Песков заявил: «Кремль считает, что все решения должны самым строгим образом основываться на нормах и правилах, которые зафиксированы в нашем законодательстве».

В ноябре 2017 года Навальный подал иск к президенту Владимиру Путину, пытаясь доказать, что многочисленные отказы в проведении его акций были скоординированы из Кремля. Суд не принял иск политика.