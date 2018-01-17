В России обнаружили тысячи нелегальных притравочных станций

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев обратился к главе министерства природных ресурсов и экологии Сергею Донскому в связи с деятельностью в стране притравочных станций. Обращение Н.Николаева уже поступило в министерство и зарегистрировано.

По информации депутата, официально в России действуют более сотни подобных организаций, но на самом деле, говорится в обращении парламентария, речь идет о тысячах таких станций, которые работают нелегально.

Как следует из письма Николая Николаева в министерство, в настоящее время в России официально функционирует 152 притравочных станции. При этом, пишет законодатель, по данным обществ защиты животных, речь идет о числе в сотни раз больше. По данным депутата, "на подобных станциях осуществляется на коммерческой основе притравка охотничьих собак, что подтверждается наличием рекламы данного вида услуг в сети интернет".

Глава думского комитета обращает внимание на то, что в Уголовном кодексе существует статья, которой установлена ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Наказание за такое преступление составляет до пяти лет лишения свободы.

Таким образом, констатирует Николай Николаев, само существование притравочных станций является незаконным. В обращении на имя Донского парламентарий просит министра дать оценку правомерности такой деятельности. Кроме того, депутат считает необходимым провести разъяснительную работу с бизнесменами, занятыми в этой сфере, пояснив правовые последствия функционирования подобных станций.

Одновременно важно отметить, что принятый Госдумой соответствующий законопроект "вводит положения, позволяющие осуществлять подготовку и обучение собак охотничьих пород в соответствии с действующим законодательством и не допускать появления состава правонарушения, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса", говорится в обращении Николая Николаева.

Реакции министерства по этому запросу депутата еще нет, однако ожидается в установленные по закону сроки.

Напомним, поправки о запрете контактной притравки были разработаны группой депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Цель проекта закона - сделать натаскивание собак гуманнее, исключив физический контакт между животными.

Депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении 21 декабря, после чего он поступил в Совет Федерации. Однако сенаторы его отклонили, заявив, что исключение контактной притравки из процесса обучения собак якобы убьет охотничьи традиции в стране.

Для поиска компромисса была создана согласительная комиссия, в которую вошли представители обеих палат парламента. Ее работа будет продолжаться до 10 февраля, к этой дате законодатели должны выработать устраивающий все стороны вариант законопроекта.