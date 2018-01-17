КНДР и Южная Корея договорились пройти под одним флагом на Олимпиаде

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на открытии Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом договорились делегации двух республик во время переговоров на линии разграничения, сообщает агентство Yonhap News.

Единый флаг будет представлять собой белое полотнище с изображенным на нем голубой краской Корейским полуостровом.

Под этим флагом спортсмены двух Корей уже выходили на церемонии открытия Олимпийских игр 2000, 2004 и 2006 годов.