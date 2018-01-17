17 января 2018, 19:54
Минкульт отказал в прокате новому «Паддингтону» за день до премьеры
Минкульт России сегодня отказал в прокате детскому фильму «Приключения Паддингтона 2», который должен был выйти на экраны 18 января.
Как сообщили «Коммерсанту» в кинопрокатной компании «Вольга», в запрошенной дате им было отказано, «так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм».
Минкульт выдал компании прокатное удостоверение на «Паддингтона» с 1 февраля.
При этом билеты на картину, как отмечает издание, начали продавать еще в декабре.
Участники рынка связывают перенос с желанием Минкульта ослабить конкуренцию отечественным фильмам «Движение вверх» и «Скиф».
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