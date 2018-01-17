17 января 2018, 16:10
В мурманской школе отравились 40 учеников
Не менее 40 учеников одной из школ города Полярный Мурманской области обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщают управление СК и прокуратура региона.
Трое учащихся школы госпитализированы. «В связи с неудовлетворительным самочувствием более 20% обучающихся» занятия в школе приостановлены.
Управление Федерального медико-биологического агентства проводит внеплановую проверку компании «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск», которая отвечала за питание пострадавших школьников.
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