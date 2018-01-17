В мурманской школе отравились 40 учеников

Не менее 40 учеников одной из школ города Полярный Мурманской области обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщают управление СК и прокуратура региона.

Трое учащихся школы госпитализированы. «В связи с неудовлетворительным самочувствием более 20% обучающихся» занятия в школе приостановлены.

Управление Федерального медико-биологического агентства проводит внеплановую проверку компании «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск», которая отвечала за питание пострадавших школьников.