Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 января 2018, среда, 17:47
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
17 января 2018, 15:57
астрономия

Странное поведение звезды позволило обнаружить прячущуюся черную дыру

Двойная система с черной дырой в скоплении NGC 3201
Двойная система с черной дырой в скоплении NGC 3201
Илл.: ESO/L. Calçada

При помощи приемника MUSE, смонтированного на Очень Большом Телескопе Европейской Южной обсерватории (ESO) в Чили, астрономы обнаружили в скоплении NGC 3201 звезду с очень странным поведением. Оказалось, что она обращается вокруг невидимой черной дыры с массой около четырех солнечных. Это первый случай регистрации неактивной черной дыры звездной массы в шаровом скоплении и первое прямое обнаружение черной дыры по ее гравитационному притяжению. Об открытии сообщает пресс-релиз ESO.

Шаровые звездные скопления представляют собой гигантские сферические рои из десятков и сотен тысяч звезд, расположенные на периферии большинства галактик. Это одни из самых старых из известных во Вселенной звездных систем: они возникли в начальную эпоху образования и эволюции галактик. Сейчас в Млечном Пути известно более 150 таких объектов. Скопление NGC 3201 находится в созвездии Парусов.

Бенжамин Гизерс (Benjamin Giesers) из университета Георга-Августа в Гёттингене и его сотрудники обнаружили, что одна из звезд в NGC 3201 ведет себя очень странно: колеблется со скоростью в несколько сотен тысяч километров в час, двигаясь то вперед, то назад с периодом в 167 дней. Бенжамин Гизерс был заинтригован такими движениями звезды: «Она движется по орбите вокруг чего-то совершенно невидимого, имеющего массу более четырех солнечных масс. И это «что-то» может быть только черной дырой – первой черной дырой, открытой в шаровом скоплении по прямой регистрации ее гравитационного притяжения!».

Считается, что в скоплениях с их огромными массами и возрастом должно было накопиться множество черных дыр звездной массы. Они возникают, когда массивные звезды заканчивают свое существование, резко сжимаясь  под действием собственного тяготения и затем взрываясь в виде гиперновых. В результате большая часть массы звезды – от нескольких масс Солнца до нескольких десятков – превращается в черную дыру. В условиях отсутствия постоянного звездообразования, что и имеет место в шаровых скоплениях, черные дыры звездных масс быстро становятся самыми массивными объектами. В целом черные дыры звездных масс в шаровых скоплениях примерно вчетверо массивнее, чем окружающие их маломассивные звезды. Согласно последним теориям, эти черные дыры образуют в скоплении плотное ядро, которое изолируется от остального вещества скопления. Движения в центральной области скопления постепенно приводят к тому, что большинство черных дыр выбрасывается из скопления наружу, и спустя несколько миллиардов лет только несколько их остается в скоплении..

Благодаря созданному в ESO инструменту MUSE астрономы получили уникальную возможность одновременно измерять движения тысяч далеких звезд. С этим приемником Гизерс и его группа впервые смогли зарегистрировать неактивную, то есть не поглощающую вещество и не окруженную светящимся газовым диском – черную дыру в сердце шарового скопления. Измерив движения звезды, захваченной ее мощным гравитационным притяжением, астрономы смогли оценить ее массу. Из наблюдаемых параметров масса звезды равна примерно 0,8 солнечных. Тогда масса ее таинственного компаньона должна составлять около 4,36 Солнц, что очень хорошо согласуется с предположением о том, что это черная дыра.

Недавние обнаружения в шаровых скоплениях источников радиоволн и рентгеновского излучения, а также регистрация в 2016 году гравитационно-волновых сигналов, порожденных слиянием двух черных дыр звездных масс, свидетельствуют, что эти сравнительно небольшие черные дыры, возможно, встречаются в шаровых скоплениях чаще, чем прежде считалось.

Гизерс заключает: "До недавнего времени предполагалось, что почти все черные дыры должны были за короткое время исчезнуть из шаровых скоплений и следовательно, таких систем, как обнаруженная нами, вообще не должно быть! Теперь ясно, что это не так. Наше открытие — первая прямая регистрация гравитационного притяжения черной дыры звездной массы в шаровом скоплении. Это очень важно для понимания процессов формирования шаровых скоплений, эволюции черных дыр и двойных систем, и особенно источников гравитационных волн".

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея акустика Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса Византия викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление гравитация грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.