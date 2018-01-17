Хирургическое лечение ожирения посчитали более безопасным по сравнению с другими методами

На основе изучения нескольких тысяч пациентов авторы нового исследования пришли к выводу, что хирургическое лечение ожирения наполовину уменьшает риск смерти по сравнению с борьбой с ожирением при помощи только диеты и изменения образа жизни.

Сейчас существует несколько хирургических операций, направленных на борьбу с ожирением. Самая популярная из них – бандажирование желудка, при котором на желудок надевается кольцо из силиконовой резины, сужающее его просвет. В результате желудок становится разделенным на две сообщающиеся части: малую верхнюю и большую нижнюю. Поскольку рецепторы, сообщающие о наполнении желудка, находятся в верхней его части, они передают сигнал о насыщении, когда заполняется только верхний малый желудок, следовательно, пациент начинает есть меньше и вскоре избавляется от излишнего веса.

Целью нынешнего исследования было выяснить, оказывают ли подобные хирургические операции долгосрочное влияние на риск смерти среди пациентов с ожирением по сравнению с нехирургическими подходами. Авторы изучили истории более 33 500 пациентов в период с 2005 по 2014 годы, из которых 8385 перенесли какую-либо хирургическую операцию по снижению веса. До начала лечения индекс массы тела у большинства из них был более 35 (диагноз ожирение ставится при ИМТ равно 30). Состояние пациентов прослеживалось до конца 2015 года.

Результаты исследования показывают, что среди тех, кто перенес операцию смертность составляла 1,3%, тогда как среди пациентов, у которых не было хирургического вмешательства, она равнялась 2,3%. После того, как были приняты во внимание другие факторы, включая возраст, пол и сопутствующие заболевания, авторы работы пришли к выводу, что у тех, у кого не было операции по бандажированию желудка, риск смерти оказался более чем вдвое выше. Более того, операции приводили к большему снижению ИМТ и более низким показателям артериального давления.

Правда, авторы признают, что пациенты в исследовании не были полностью рандомизированы, так как для части из них хирургическое лечения ожирения было невозможным из-за изначально более тяжелого состояния. Исследование опубликовал Journal of the American Medical Association.

Второе, меньшее по масштабу исследование, напечатанное в том же журнале, было посвящено влиянию хирургического лечения ожирения на пациентов с диабетом второго типа. 113 пацентов, наблюдавшихся в среднем в течение девяти лет, получали медицинское лечение, соблюдали диету и занимались физическими упражнениями, а кроме того, часть из них перенесла хирургическую операцию, направленную на снижение веса. Результаты показывают, что в начальный период среди перенесших операцию были более распространены различные осложнения, однако спустя год среди них средняя потеря весы оказалась больше. По прошествии еще нескольких лет, преимущество тех, у кого была проведена операция, возрастало.

Профессор метаболической и бариатрической хирургии в Королевском колледже Лондона Франческо Рубино, комментируя эти две статьи, говорит, что лишь предубеждение сдерживает более широкое распространение подобных операций.