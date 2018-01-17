СК отверг показания Родченкова на основе опроса спортсменов и бумаг по приемке проб

Главк Следственного комитета России сообщил о получении новых доказательств, опровергающих показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Родченков, эмигрировавший в США, стал основным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он рассказал, что во время Игр в Сочи целый ряд спортсменов получали от него допинг, а затем их пробы подменялись. Независимые комиссии WADA и МОК подтвердили манипуляции с пробами, в результате российская сборная лишилась многих наград сочинской Олимпиады, в на Игры в Южную Корею поедет под нейтральным флагом.

СК России изучил протоколы препровождения допинг-проб и документы по их регистрации, согласно этим документам с пробами все было в порядке.

Также следователи опросили «более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории Российской Федерации», и «никто не сообщил об использовании при подготовке к спортивным соревнованиям в 2013-2014 годах запрещенных препаратов и так называемого Родченковым стероидного коктейля "Дюшес"».

Из этого СК делает вывод, что подмены проб не было.

СК обвиняет Родченкова в намеренном уничтожении допинг-проб по указанию «кого-то из руководства Всемирного антидопингового агентства».

В 2017 году Родченков был заочно арестован в России.