В челябинской школе девятиклассник ранил сверстника ножом

В школе Сосновского района Челябинской области девятиклассник в ходе драки ранил сверстника ножом. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Во время конфликта между учащимися 9 класса один из подростков ударил ножом другого. Пострадавшему причинено непроникающее ножевое ранение, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное», — сказано в сообщении.

Как сообщает 74.ru, инцидент произошел в школе деревни Смольное, расположенной в 50 км от Челябинска.

«Затяжной конфликт между учащимися 9 класса. В школе на перемене один другого ударил ножом», — заявили ТАСС в прокуратуре Челябинской области.

По информации 74.ru, пострадавший получил ранение груди.

Пострадавшему 17 лет. По данным источника издания в правоохранительных органах, он второй год подряд учится в девятом классе. «Предварительно, он характеризуется отрицательно. Будучи старше своих одноклассников, он пытался агрессивно доминировать», — заявил собеседник издания.