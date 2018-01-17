Экс-главу службы безопасности Березовского отправили в СИЗО

Лефортовский суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, сообщает РИА Новости.

Соколов подозревается в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Как ранее сообщал РБК, Соколов был задержан вместе с сотрудниками компании «Аналитика и безопасность», где он работает, а также с бывшим руководителем службы безопасности «Тольяттиазота» Олегом Антошиним.

Помимо обвинения в незаконном обороте оружия, фигурантов проверяют на причастность к инсценировке терактов, сообщил источник издания в МВД.

По данным издания, Соколова также подозревают в причастности к деятельности преступной группы «Законовские» («Барыги»).