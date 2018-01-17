17 января 2018, 19:12
Экс-главу службы безопасности Березовского отправили в СИЗО
Лефортовский суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, сообщает РИА Новости.
Соколов подозревается в незаконном обороте оружия и взрывчатки.
Как ранее сообщал РБК, Соколов был задержан вместе с сотрудниками компании «Аналитика и безопасность», где он работает, а также с бывшим руководителем службы безопасности «Тольяттиазота» Олегом Антошиним.
Помимо обвинения в незаконном обороте оружия, фигурантов проверяют на причастность к инсценировке терактов, сообщил источник издания в МВД.
По данным издания, Соколова также подозревают в причастности к деятельности преступной группы «Законовские» («Барыги»).
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