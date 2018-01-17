Пермская прокуратура заявила о попытке напавших на школу совершить суицид

Подростки 15 и 16 лет, напавшие на школу в Перми, во время инцидента пытались совершить суицид. Эту информацию ТАСС подтвердили в прокуратуре города.

Ранее о том, что Лев Б. и Александр Б. во время нападения на учительницу трудов и четвероклассников пытались совершить самоубийство, сообщали очевидцы происшествия.

По их словам молодые люди с ножами вошли в класс, где шел урок труда. Лев Б. нанес два удара учительнице Наталье Шагулиной. После этого они принялись беспорядочно атаковать детей 10-12 лет. Затем, по словам очевидцев, нападавшие нанесли по удару друг другу.

В результате пострадали 15 человек: 12 младшеклассников, учительница и злоумышленники.

Сегодня Лев Б. и Александр Б. были задержаны на два месяца. Оба находятся в больницах. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство в составе группы лиц.

«Состояние их следующее: у одного повреждения незначительные в области горла, у второго — более тяжкие», — рассказал ТАСС старший помощник прокурора Мотовилихинского района города Перми Алексей Пономарев.

Как сообщает информированный источник «Интерфакса», оба подростка, «как только позволит здоровье», «будут направлены на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу».