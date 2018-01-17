Переезжающие на Дальний Восток получат по миллиону рублей подъемных

Подъемные для россиян, которые переедут на Дальний Восток по программе трудовой мобильности, будут увеличены с 225 тысяч до 1 млн рублей. Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев на заседании общественного совета ведомства, передает «Интерфакс».

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что соответствующие поправки будут рассмотрены правительством в ближайшее время.

«Переезжает человек на Дальний Восток, на конкретное предприятие на работу, ему дают субсидию на переезд, [а также] адаптацию на месте 1 млн рублей. Та же самая инициатива сейчас принята в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа», — сообщил Качаев.