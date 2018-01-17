Ростех попросил проверить сделку Уралвагонзавода с «дочкой» РЖД

Полиция проводит проверку законности договора аренды, заключенного между дочерними предприятиями «Уралвагонзавода» и РЖД о передаче в аренду железнодорожникам 27,2 тысячи полувагонов (грузовых вагонов с высокими бортами без крыши). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Договор был заключен между Федеральной грузовой компанией и «дочкой» «Уралвагонзавода» «УВЗ-Логистик» в марте 2016 года.

«Ростех», получивший в собственность «Уралвагонзавод» в декабре 2016 года, считает, что вагоны сдавались в аренду по заниженной цене, что привело к упущенной выгоде.

Из-за этого «Ростех» и обратился в МВД.