YouTube ужесточил условия получения рекламных отчислений

Видеохостинг YouTube ввел новые правила монетизации контента. С 17 января участники партнерской программы по рекламе должны иметь не менее 4000 тысяч часов просмотров за последний год и от тысячи подписчиков своих каналов.

До 20 февраля владельцы уже существующих каналов получают льготный период. Однако после этой даты все, кто не соответствует новым критериям, лишатся доходов. Тем не менее, заявка на участие в партнерской программе будет автоматически подаваться, как только количество подписчиков достигнет оговоренного числа. В владельцам новых каналов надо будет подавать заявки самостоятельно.