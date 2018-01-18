Экс-жена Джигарханяна обжаловала их развод

Виталина Цымбалюк-Романовская обжаловала свой развод с актером и режиссером Арменом Джигарханяном. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Лариса Широкова.

По ее словам, рассмотрение жалобы назначено на 30 января в Кунцевском суде Москвы.

«В связи с тем, что представителем по доверенности в бракоразводном процессе не были разъяснены права моей доверительнице, а именно о возможности использования срока о применении сторон с супругом, мы в установленные сроки подали апелляционную жалобу по указанным основаниям в Кунцевский районный суд через мировой судебный участок» - сказала адвокат.

Развод Цимбалюк-Романовской и Джигарханяна состоялся в ноябре 2017 года. Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил, что между супругами остались имущественные споры.