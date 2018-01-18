Турция повысила боеготовность своих войск у границы с Сирией

Турецкий Генштаб приказал привести в состояние повышенной готовности размещенные на границе страны с Сирией — в провинции Хатай — подразделения вооруженных сил, передает «Интерфакс» со ссылкой на Анатолийское агентство новостей. Туда уже стянуты танки.

Решение Генерального штаба обусловлено существующей, с точки зрения Анкары, угрозой национальной безопасности Турции со стороны курдов в сирийском городе Африне.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности начала силовой операции на территории Африна для ликвидации курдской угрозы и осудил действия США, которые анонсировали создание «сил для охраны границ» Сирии с привлечением участников запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».

Вопрос о проведении операции в Африне для Анкары по-прежнему остается открытым, отмечает Анатолийское агентство новостей.

Дамаск в лице замглавы сирийского внешнеполитического ведомства Фейсала Мекдада заявил, что будет рассматривать ввод турецких войск на свою территорию как военную агрессию, и предупредил о возможных последствиях «в соответствии с международным правом, известным турецкой стороне».