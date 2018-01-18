Минфин анонсировал создание особого «опорного банка» для ОПК

Российский Минфин заявил о намерении создать «опорный банк для осуществления операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ)» и крупным государственным контрактам, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эта кредитная организация, в частности, будет сопровождать госконтракты, осуществлять расчеты с оборонными предприятиями, которые выступают подрядчиками по этим контрактам, и кредитовать такие предприятия.

«Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов», — пояснили в министерстве финансов РФ.

При этом в сообщении на сайте ведомства не содержится никаких указаний на то, какая именно существующая кредитная организация будет взята за основу при создании этого «опорного банка» — хотя, как следует из текста, уже в ближайшее время должны завершиться процедуры по ее передаче в государственную собственность.

В конце прошлого года источники информагентства Reuters утверждали, что банк для обслуживания нужд российской оборонки создадут из «Глобэкса», который после санации в 2008 году принадлежит Внешэкономбанку (ВЭБ), но будет передан Росимуществу. Портал «Банки.ру» ставит его на 51-е место в стране по размеру активов. 2016 год «Глобэкс» завершил с убытками в размере 10,59 млрд рублей.

Необходимость в создании специального банка для финансирования работы российского ОПК возникла на фоне перспективы расширения американских санкций в отношении РФ, которые затронут конкретные кредитные организации, обслуживающие гособоронзаказ.