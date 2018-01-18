Убийца Магомеда Нурбагандова получил пожизненный срок

Генеральная прокуратура РФ в своем Telegram-канале сообщила, что судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда ужесточила наказание до пожизненного Артуру Бекболатову, осужденному за убийство дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова.

Осень 2017 года Бекболатов был приговорен к 24 годам тюремного заключения строгого режима с ограничением свободы на два года. Он был членом банды Магомеда Халимбекова, которая напала на пятерых отдыхающих около села Сергокала. Нурбагандов и его брат Абдурашид были убиты.

Следствию стали известно, что узнав о профессиональной деятельности Нурбагандова, преступники требовали, чтобы он на камеру попросил своих близких уйти из правоохранительных органов. После слов полицейского «Работайте, братья!» его застрелили.

Нурбагандову посмертно присвоено звание Героя России.