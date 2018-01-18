В Совете Федерации предложили контролирующий орган для ЧВК

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что частные военные компании (ЧВК), если они войдут в российское правовое поле, должны подчиняться Минобороны.

«Только так они могут стать реальной помощью регулярным войскам, а не какой-то альтернативой в виде функционально похожих структур, которые, однако, в приоритет вместо национальных интересов ставят прибыль», — сказал он.

Бондарев отметил, что деятельность ЧВК должна соответствовать интересам государства.

«Нужно предусмотреть такие нормы, чтобы частников не могли просто нанять — как это делается на рынке: "ничего личного, только бизнес" — наши неприятели», — добавил сенатор.

Бондарев высказал уверенность, что сама легализация является «дискуссионным вопросом». К тому же, при некорректном воплощении эта инициатива может привести к определенным рискам, поэтому нуждается в экспертизе специалистов.